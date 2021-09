Per il rapimento c'è una terza persona indagata: l'uomo che guidò l'auto fino in Svizzera

“Aya è arrivata in Israele. È stata accompagnata da poliziotti all’uscita dell’aeroporto visto che ha ricevuto pesanti minacce sui social media e nei commenti relativi ad articoli pubblicati dalla famiglia Peleg”. Così a LaPresse Or Nirko, marito di Aya Biran, la zia paterna del piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone dello scorso 23 maggio e portato in Israele lo scorso sabato dal nonno materno Shmuel Peleg. “Siamo molto preoccupati per Eitan ma anche per la salute di Aya stessa” ha aggiunto Nirko. Intanto l’udienza al Tribunale della famiglia di Tel Aviv sul caso Eitan è stata anticipata a giovedì 23 settembre, come riportano i media israeliani.

C’è un terzo indagato, l’ israeliano che guidava auto per la Svizzera

Intanto salgono a tre gli indagati per sequestro di persona aggravato nell’inchiesta della Procura di Pavia sul rapimento, come riporta il Corriere della Sera. Dopo il nonno Shmuel Peleg, che l’11 settembre ha prelevato il nipote dalla casa della zia paterna nel Pavese e lo ha portato in Israele passando dalla Svizzera, e la nonna Esther Athen Coen, accusata di aver partecipato al piano, ora è indagato anche il 56enne israeliano G. A. A., alla guida della Golf blu sulla quale viaggiavano Peleg e Eitan. L’uomo potrebbe essere la stessa persona che il giorno prima aveva affittato la Golf a Malpensa.

