I legali della famiglia: "Il suo ritorno a casa in Italia sembra più urgente che mai"

Hagai Biran, fratello di Aya Biran, ha incontrato oggi il nipote Eitan in Israele, a casa del nonno Shmuel Peleg. “Anche se Eitan sembrava essere in buone condizioni fisiche”, “è stato preoccupante vedere che c’erano chiari segni di incitamento e lavaggio del cervello”, hanno riferito in una dichiarazione i legali della famiglia Biran. “Il ritorno di Eitan nella sua casa in Italia sembra più urgente che mai”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata