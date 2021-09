È un collaboratore domestico che lavora per diverse famiglie del quartiere: spunta l'ipotesi dell'omicidio

Potrebbe non essere stato un incidente la morte del piccolo Samuele, il bimbo di 4 anni precipitato ieri da un balcone a Napoli, in via Foria. Su disposizione della Procura, la polizia ha fermato un collaboratore domestico che lavora per diverse famiglie del quartiere. È accusato dell’omicidio del bambino.

Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, M.C. – di 38 anni – era in casa al momento dell’accaduto. Samuele è morto dopo essere precipitato dal balcone dell’abitazione al terzo piano, da un’altezza di circa 15 metri.

