Corteo Usb non autorizzato da Piazza del Popolo

(LaPresse) Una nuova giornata di mobilitazione per i lavoratori Alitalia, ancora in protesta contro il piano Ita: i sindacati in piazza San Silvestro a Roma chiedono l’intervento del governo, in particolare l’estensione della cassa integrazione fino al 2025, il mantenimento del contratto nazionale senza deroghe e garanzie per tutti gli appalti dell’indotto. I lavoratori Usb hanno dato vita a un corteo non autorizzato da Piazza del Popolo.

