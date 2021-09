Le fiamme si sarebbero sviluppate sul tetto e sulle impalcature dell'edificio che è in ristrutturazione Evacuate circa 60 persone

Numerose squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per spegnere un incendio che si è sviluppato sul tetto e sulle impalcature di un edificio ristrutturazione in piazza Carlo Felice, a Torino, dove si trova la stazione di Porta Nuova. Alcune persone sono state evacuate dai vani scala delle abitazioni adiacenti l’edificio. La colonna di fumo si vede anche a distanza. Sul posto stanno intervenendo 3 squadre dei vigili del fuoco con 3 autoscale e un carro autoprotettore.

Nell’incendio a Torino nel palazzo di piazza Carlo Felice hanno accusato malori lievi o escorazioni almeno cinque persone. Dei cinque, due sono agenti di polizia che hanno riportato escoriazioni: hanno ricevuto cure sul posto, a quanto appreso dalla questura.

“La situazione è critica, il fuoco sta correndo ed è attivo e stiamo cercando di creare uno sbarramento con gli idranti ma è un intervento in quota molto difficile”. Così Il comandante dei vigili del fuoco torinesi, Agatino Carrolo, intervenuto sul luogo dell’incendio divampato questa mattina in un palazzo di 11 piani che si affaccia su piazza Carlo Felice a Torino. “Per il momento non possiamo agire dall’interno ma solo esternamente. Ci sono stati anche alcuni crolli, parziali di controsoffitto – ha aggiunto -. Tutte le persone all’interno dello stabile, una sessantina, sono state comunque messe in salvo. Abbiamo appurato che nell’attico da cui è partito l’incendio era presente un operaio“, ha precisato

