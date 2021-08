Così il sindaco del capoluogo lombardo arrivando in via Antonini, dove è scoppiato il rogo in un palazzo di 15 piani

(LaPresse) “È difficile capire come sia nato l’incendio, probabilmente dai piano alti e poi si è diffuso a tutto il palazzo. Una ventina di persone sono uscite indenni” e “al momento non abbiamo segnalazioni ne di vittime ne di feriti”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che si è recato in via Antonini dopo l’incendio del grattacielo. “Siamo positivi che ci sia stato abbastanza tempo per uscire, ma finche questo controllo non viene ultimato non possiamo fare ipotesi”, ha aggiunto. “Sarà importante accertare subito le responsabilità, perché ci sono persone che hanno perso tutto”, ha aggiunto Sala.

