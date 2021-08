Intervento in corso dalle 8:50 a Torino, Strada del Bramafame, per il crollo parziale di un'abitazione di due piani per un'esplosione dovuta probabilmente a una fuga di gas.

Poco prima delle 9 di stamattina si è verificato il crollo di una palazzina di due piani in strada Bramafame 42, a Torino. Soccorsi in corso da parte di personale delle volanti e dei vigili del fuoco e accertamenti in corso sulle cause del crollo.

Due persone sono state estratte vive dalle macerie della palazzina di due piani crollata a Torino. Dopo aver recuperato le due persone, i vigili del fuoco le hanno affidate al personale sanitario per le cure. Dopo oltre due ore di lavoro in seguito al crollo di una palazzina di due piani, a Torino, in Strada del Bramafame, non lontano dall’Allianz Stadium, i vigili del fuoco hanno estratto in vita il ragazzo rimasto sotto le macerie.

E’ stato recuperato senza vita, invece, il bimbo di 4 anni rimasto schiacciato sotto le macerie del crollo di una palazzina di 2 piani a Torino. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a estrarlo dalle macerie, per il piccolo non c’era più nulla da fare. Prosegue l’intervento dei vigili del fuoco, anche per escludere l’eventuale presenza di altre persone coinvolte.

