Torna il maltempo nel Nord Italia. Evacuate 30 famiglie a Fleres, in Alto Adige, dove sono 200 gli interventi dei vigili del fuoco in poche ore per via del vento e della grandine. In Lombardia disagi soprattutto nel bresciano, dove è esondato l’Oglio. Secondo Coldiretti sono stati già 1200 gli eventi estremi nel corso del 2021: molti hanno provocato danni anche ai raccolti, in Lombardia la vendemmia avrà il 15% di prodotti in meno. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database. Sono intanto saliti a 7252 i comuni italiani, ovvero il 91,3% del totale, che sono a rischio idrogeologico.

