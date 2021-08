Cecilia Strada su Facebook: "Non ero con lui, sono in mezzo al mare e abbiamo appena fatto un salvataggio"

Cecilia Strada sul suo account Facebook ha confermato la morte del padre Gino Strada, che si è spento all’età di 73 anni. “Amici, come avrete visto il mio papà non c’è più. Non posso rispondere ai vostri tanti messaggi che vedo arrivare, perché sono in mezzo al mare e abbiamo appena fatto un salvataggio. Non ero con lui, ma di tutti i posti dove avrei potuto essere…beh, ero qui con la ResQ – People saving people a salvare vite. È quello che mi hanno insegnato mio padre e mia madre. Vi abbraccio tutti, forte, vi sono vicina, e ci sentiamo quando possiamo”, le parole della figlia del fondatore di Emergency.

