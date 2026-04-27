Teatro delle Vittorie, Fiorello: “Non si dovrebbe vendere. Un crimine contro la storia dello spettacolo”

Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio davanti al Teatro delle Vittoria a Roma per affiggere cartelli contro la vendita dello storico teatro. “Questo Teatro non si dovrebbe vendere” e “Questo Teatro non è in vendita!”, si legge sui cartelli.

Fiorello, nel video diffuso sui suoi social, dichiara: “Oggi inizieremo la puntata de ‘La Pennicanza’ proprio da qua, dal Teatro delle Vittorie. Io lo chiamo un crimine contro la storia dello spettacolo italiano. Questo teatro non si dovrebbe vendere e non si dovrebbe neanche pensare di venderlo per quello che si è vissuto là dentro, per la storia dello spettacolo italiano, per i grandi varietà – aggiunge lo showman -. Il grande ‘Fantastico’ di Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Mina. Tutti i grandi dello spettacolo italiano sono stati qua dentro.”