Silvia Salis a Che Tempo Che Fa: "Io leader campo largo? Devo dimostrare essere una brava sindaca"

“Io al momento penso che devo dimostrare di essere una brava sindaca per la mia città. Faccio la sindaca di Genova e questo è il mio obiettivo e anche dimostrare insieme alla nostra giunta di saperlo fare bene”. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis ospite a “Che Tempo Che Fa” sul Nove parlando dell’ipotesi di candidarsi a leader del campo largo per le prossime elezioni politiche.

Poi la ex atleta ha spiegato di essere contraria alle primarie: “Sono contraria agli strumenti che possono provocare divisione – ha detto Salis – (Le primarie ndr) sono fondamentalmente una gara nella quale devi convincere gli altri di essere meglio delle persone contro/insieme alle quali affronti le primarie. Quindi credo che questo possa diventare soprattutto un tema di attacco da parte della destra, più che magari un problema perché nessuno mette in dubbio la lealtà dei contendenti alle primarie”.