"Assistenza prevista in un luogo da bollino rosso come questo"

(LaPresse) Bottiglie d’acqua vengono distribuite ai turisti che affollano la zona del Colosseo e dei Fori Imperiali. “In situazioni da bollino rosso come quella di questi giorni, la Protezione Civile prevede l’assistenza alla popolazione in alcuni punti strategici della Capitale”, spiega Alessandro Costa, della Protezione Civile di Roma Capitale. “Distribuendo bottigliette d’acqua portiamo un po’ di refrigerio e di aiuto a chi sta in coda per visitare un museo o un sito archeologico”, aggiunge. Tutta Italia è investita da un’ondata di calore che sta portando temperature superiori ai 40°.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata