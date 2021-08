Oggi a Siracusa si è registrato il record europeo di caldo

Dalle fontane della Vucciria alle spiagge di Mondello, turisti e cittadini hanno cercato un po’ di refrigerio a Palermo, dove oggi le temperature erano altissime. In Sicilia, nella zona di Siracusa, si è registrato il record europeo di caldo: 48,7 gradi C°. Oggi erano almeno otto le città italiane da bollino rosso ma nei prossimi giorni il caldo non diminuirà: è anzi atteso per venerdì il picco dell’afa.

