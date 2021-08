Il piccolo aveva bisogno di cure mediche

“Un bambino di 8 anni in condizioni mediche critiche è stato evacuato ieri sera da Sea Watch3 insieme alla sua famiglia su un elicottero delle autorità maltesi. A bordo della nostra nave ci sono ora 257 persone stremate che hanno bisogno al più presto di un porto sicuro”. Lo scrive su Twitter la ong: tra ieri e oggi sono state segnalate da Alarm Phone e altre organizzazioni operanti nel Mediterraneo circa 800 persone in pericolo.

Moreover, the urgent medical evacuation of a person and his relatives of the #SeaWatch3 was finally carried out.

Today European authorities decided to let 4 boats with ~500 people adrift for hours in a life-threatening situation. pic.twitter.com/6CX5ziTbzn

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) August 2, 2021