Gli agenti rispondono all'assalto degli attivisti

(LaPresse) Manifestazione no Tav sabato pomeriggio in Val Susa, i manifestanti hanno raggiunto i cancelli del cantiere. Tensioni con la polizia, che ha risposto all’attacco al cantiere con il lancio di lacrimogeni. “Il grido No Tav ha di nuovo squarciato il silenzio in Val di Susa – ha scritto il Movimento in un post su Facebook sulla pagina Notav Info – In 7.000, nonostante un tempo incerto, hanno infilato scarpe e scarponi per lasciare le tende del Weekend Alta Felicità alla volta del cantiere della nuova Torino-Lione”.

