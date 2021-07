Foto di repertorio

Gaetano Aronica, eletto nella lista "Lega Noi con Salvini", si era presentato dai carabinieri e aveva ammesso di aver aperto il fuoco

Dopo aver sparato quattro colpi di pistola contro il socio in affari, il consigliere comunale di Licata Gaetano Aronica, eletto nella lista “Lega Noi con Salvini”, si era presentato spontaneamente con il suo avvocato nella caserma dei carabinieri, aveva ammesso di aver sparato al socio per gravi divergenze sulla gestione della ditta di onoranze funebri. Aveva fatto ritrovare l’arma detenuta illegalmente con cui ha ferito ad un braccio il socio 71enne. Tutto questo però non è bastato al consigliere comunale ad evitare la misura cautelare.

Aronica ai domiciliari con braccialetto elettronico

Il gip di Agrigento oggi ha emesso un’ordinanza in cui dispone la custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il politico eletto nella lista leghista. Gaetano Aronica, 48 anni, è accusato di tentato omicidio, porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione.

Aronica pur essendo stato eletto nella lista riconducibile al partito di Matteo Salvini, ha dichiarato di non essere leghista, non è iscritto al partito e non ha mai avuto incarichi nel partito del Carroccio. Il socio, ferito di striscio ad un braccio è stato medicato all’ospedale di Licata. I medici gli hanno diagnosticato una prognosi di 20 giorni. Le indagini dei carabinieri stanno accertando se la pistola utilizzata per il danneggiamento della vetrata dell’onoranze funebri avvenuta domenica notte sia la stessa calibro 22 utilizzata da Aronica nel tentato omicidio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata