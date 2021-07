I legali del governatore della Lombardia: "Non è finita, i giochi sono aperti"

L’atto di chiusura delle indagini per il caso della procedura di affidamento a Dama Spa della fornitura dei camici è notificato al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Lo confermano a LaPresse fonti legali.

I legali del governatore: “Non è finita”

“L’atto notificato al presidente Fontana mette a disposizione delle parti gli atti processuali. Avremo così modo di comprendere come è stato concepito il capo di imputazione nel quale il presidente non si riconosce per come è stata ricostruita la vicenda”. Così a LaPresse l’avvocato Jacopo Pensa, legale del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel commentare la notifica della chiusura delle indagini sul caso camici nei confronti del suo assistito.

“A questo punto – ha proseguito Pensa – potremmo assumere le iniziative che la legge ci offre per dare un contributo di chiarezza ai fatti che, così come descritti, non corrispondono al vissuto del presidente”.

“Abbiamo tutto mese di agosto, sarà un periodo di mediazione e riflessione. Non ci aspettavamo di più, ma speravamo che avessero recepito le nostre osservazioni: non è finita, i giochi sono aperti”, ha concluso Pensa.

