Sono gravi. La deflagrazione a Santa Maria al Bagno

C’è stata un’esplosione in una villetta a Santa Maria al Bagno, frazione di Nardò in provincia di Lecce. Feriti in modo grave un uomo e un bambino di 5 anni, ricoverati entrambi in prognosi riservata nel Centro ustioni dell’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi. Lo confermano a LaPresse i carabinieri di Nardò e quelli di Gallipoli. Ferita, ma non in modo grave, anche una donna, anche lei presente al momento dello scoppio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata