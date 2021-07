Il legale: "Non è andato a cercare El Boussettaoui"

“Massimo Adritici non ha un ricordo preciso e non è stato in grado di precisare come esattamente sia partito questo colpo”, lo ha detto nel corso di una conferenza stampa Gabriele Pipicelli, avvocatodifensore dell’assessore di Voghera accusato di aver ucciso a colpi di pistola il trentanovenne marocchino Younes El Boussettaoui. “Adriatici non è uscito per andare a cercare El Boussettaoui”, ha spiegato il legale che ha poi aggiunto: “Come in altre circostanze ha girato con quest’arma nella propria tasca perché aveva fatto richiesta di porto d’armi per delle situazioni di pericolo della persona che erano state rappresentate alle autorità competenti e che le autorità aveva ritenuto sussistenti, tant’è che gli era appena stato rinnovato il porto d’armi”.

