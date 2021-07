Contestati i rapporti con con l'imprenditore Fabrizio Centofanti, che ha patteggiato un anno e sei mesi di reclusione

Il gup di Perugia Piercarlo Frabotta ha rinviato a giudizio l’ex membro del Csm Luca Palamara per tutti i capi d’imputazione contestati dalla procura di Perugia. Palamara è accusato di corruzione per i suoi rapporti con l’imprenditore Fabrizio Centofanti. Per quest’ultimo, il gup ha invece accolto la richiesta di patteggiamento a un anno e sei mesi di reclusione.

