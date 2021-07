Il fuciliere di Marina ascoltato dai pm per oltre 3 ore

(LaPresse) Salvatore Girone, il fuciliere di Marina che è accusato di omicidio insieme al collega Massimiliano Latorre per la morte dei pescatori in India è stato ascoltato per circa tre ore dai pm di Roma. La vicenda dei due marò risale al 2012. “Siamo innocenti – ha detto Girone -, vivo la cosa con apprensione. E’ un carico pesante nei nostri confronti”. “Siamo molto soddisfatti, ooha risposto volentieri alle domande del pubblico ministero e Girone si è presentato spontaneamente”, ha detto il legale Fabio Federico che si augura l’archiviazione del processo in cui sono coinvolti i due militari.

