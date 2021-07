Oggi l'udienza sull'incidente probatorio per la strage del Mottarone

(LaPresse) “Eitan si sta riprendendo lentamente secondo quanto mi dicono ed è seguito dagli psicologi”. Così Francesco Caroleo Grimaldi, legale della nonna materna del piccolo Eitan, arrivando all’udienza sull’incidente probatorio per la strage alla funivia del Mottarone del 23 maggio. Eitan è l’unico sopravvissuto all’incidente. “Quanto accaduto è un fatto non solo imprevedibile, per alcuni addirittura impossibile. Per questo abbiamo nominato un perito per capire cosa sia accaduto e le responsabilità” ha aggiunto Caroleo Grimaldi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata