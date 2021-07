Operazione Geolja coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria

(LaPresse) Operazione contro la ‘Ndrangheta in Calabria. Dodici persone, ritenute legate alla cosca Piromalli, sono finite in manette nell’ambito dell’operazione “Geolja”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Gli arresti sono scattati tra Gioia Tauro e Milano. Gli indagati, dieci dei quali sono stati trasferiti in carcere e due ai domiciliari, sono accusati, a vario titolo ed in concorso tra loro, di associazione a delinquere di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e illecita concorrenza con minaccia o violenza con l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso.

