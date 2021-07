Illesi i piccoli. Chiusa al traffico la statale 36

(LaPresse) Paura a Lecco dove i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che un bus ha preso fuoco in una galleria sulla statale 36, all’altezza di Lierna. Il conducente ha messo in salvo i passeggeri, 25 bambini, tutti illesi, mentre le squadre di vigili del fuoco sono intervenuti con ben cinque mezzi per spegnere il rogo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata