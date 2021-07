Lungo applauso all'uscita del feretro dalla chiesa

(LaPresse) L’omaggio della piazza per la regina della tv italiana, Raffaella Carrà, nel giorno dei suoi funerali. I fan e i cittadini radunatisi in piazza del Campidoglio, dove era montato un maxischermo, cantano ‘Ballo ballo’, uno dei suoi più grandi successi. Un grande applauso ha poi accompagnato il feretro in uscita dalla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, dove si è tenuta la cerimonia funebre.

