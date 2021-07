L'imprenditore Patrick Alexander Kassen ha travolto e ucciso due giovani lo scorso 19 giugno

Si è consegnato spontaneamente Patrick Alexander Kassen, l’imprenditore tedesco che era alla guida del motoscafo che ha travolto e ucciso lo scorso 19 giugno a Salò, sul lago di Garda, Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti, 25 anni.L’uomo, ritenuto responsabile del duplice omicidio colposo dei due giovani, è stato accompagnato dalla moglie al Brennero dove lo attendeva il suo legale italiano, l’avvocato Guido Sola, che poi lo ha accompagnato dai carabinieri che lo attendevano al confine. La consegna, precisano dallo studio legale che difende il tedesco, è stata concordata con le autorità italiane non appena saputo dai media del mandato di cattura europeo nei suoi confronti.

Kassen è arrivato intorno alle 3 del mattino al Brennero: qui è stato preso in consegna dai carabinieri che lo hanno accompagnato in procura a Brescia dove è arrivato intorno alle 5 del mattino, accompagnato da suo legale.Il tutto, assicurano i suoi difensori, è stato concordato e si è svolto nella massima collaborazione istituzionale e nel massimo riserbo, precisando che l’intenzione dell’uomo non è mai stata quella di scappare ma di collaborare.

