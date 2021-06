Traffico internazionale di rifiuti metallici ed emissione e utilizzo di documenti attestanti operazioni inesistenti sono le ipotesi di reato

(LaPresse) – Operazione congiunta della Guardia di Finanza di Torino e Napoli: arrestati 7 soggetti (6 in carcere e 1 ai domiciliari), per le ipotesi di reato di traffico internazionale di rifiuti metallici ed emissione e utilizzo di documenti attestanti operazioni inesistenti. Sequestrata preventivamente un’azienda operante nel settore del commercio di metalli ferrosi nonché di beni per oltre 43 milioni di euro, tra cui disponibilità finanziarie, immobili e quote societarie riconducibili agli indagati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata