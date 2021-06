Così il segretario della Lega Matteo Salvini questa mattina in visita a Gallarate (Varese)

(LaPresse) – “Il mio obbiettivo è presentare una squadra, tre o quattro persone che si mettono a disposizione dei milanesi per il dopo Sala“, lo ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini questa mattina in visita a Gallarate (Varese) in merito alla candidatura del centrodestra per la sfida a Beppe Sala nel capoluogo lombardo. “Su Milano stiamo costruendo un collettivo, io preferisco avere più di una disponibilità che una sola persona da scegliere” ha concluso.

