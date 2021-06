Il segretario della Lega: "Centrodestra è avanti, fossi in Sala e Letta sarei preoccupato"

(LaPresse) Ancora nessun candidato sindaco del centrodestra a Milano. “Sarà della società civile, del mondo dell’impresa, con legami con il sociale, con esperienza di docenza universitaria con una bella famiglia. Una certa idea ce l’ho”, ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini questa mattina nel capoluogo lombardo, annunciando che il nome sarà svelato la prossima settimana. “Anche senza il nome, il centrodestra salviniè avanti in città: se fossi in Sala e in Letta sarei preoccupato”.

