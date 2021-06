Frontale in galleria con un furgone a Iseo

Due ragazzi, di 27 e 29 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzanotte per uno schianto in una galleria a Iseo, in provincia di Brescia. I due, un ragazzo e una ragazza, si sono scontrati in un incidente frontale con un furgone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polstrada.

