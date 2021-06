Una volta in commercio, avrebbero generato un volume d’affari di oltre un milione di euro

(LaPresse) Oltre 12mila farmaci anti-Covid illegali e numerose compresse di Kamagra (generico del Viagra) – destinate ad una ampia platea di utenti, con evidenti rischi per la salute determinati dall’assunzione di farmaci privi di ogni forma di controllo circa l’origine, la produzione e/o conservazione – sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in alcune attività commerciali riconducibili a società cinesi. I farmaci, una volta in commercio, avrebbero generato un volume d’affari di oltre un milione di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata