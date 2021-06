Diversi i chilometri di coda che si sono formati sul tratto chiuso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le carcasse dei mezzi

(LaPresse) – Due persone sono morte nell’incidente tra due mezzi pesanti, uno dei quali trasportava Gpl ed è andato a fuoco, che ha causato la chiusura della autostrada A1 nel tratto Piacenza Sud-Fiorenzuola, in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto al km 67 in direzione Milano. Diversi i chilometri di coda che si sono formati sul tratto chiuso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le carcasse dei mezzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata