Traffico bloccato, vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio. Uno dei mezzi coinvolti nell'incidente trasportava Gpl

Ci sono due vittime nell’incidente tra due camion, uno dei quali è andato a fuoco, che ha causato la chiusura della autostrada A1 nel tratto Piacenza Sud-Fiorenzuola, in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto al km 67 in direzione Milano. Diversi i chilometri di coda che si sono formati sul tratto chiuso.

Uno dei due mezzi coinvolti trasportava Gpl: i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere l’incendio divampato dopo l’impatto.

I soccorsi sul tratto autostradale

Al momento (ore 12.30) si registrano 4 km di coda in direzione sud e 5 km di coda in direzione nord; mentre sono 9 i chilometri di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Piacenza sud in direzione di Bologna e 3 i chilometri all’altezza dell’uscita di Fiorenzuola in direzione di Milano. E’ in corso la distribuzione di bottigliette d’acqua agli utenti in coda, da parte del personale della Direzione di tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata