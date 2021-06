L'uomo è stato ferito ad un gluteo dopo un breve inseguimento

Un uomo di 44 anni si aggirava per la stazione Termini di Roma armato di un coltello. Quando la Polizia ferroviaria ha cercato di fermato ha però reagito, ed è fuggito. Per fermarlo, la polizia ha sparto un colpo. Il 44enne di origine ghanese è stato ferito a un gluteo. Il fatto è accaduto ieri sera, intorno alle 20. L’uomo, un pregiudicato, è stato trasportato all’ospedale Umberto I per medicare la ferita.

E’ in codice rosso, all’Umberto I, ma non in pericolo di vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata