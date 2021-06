Con la chiusura dello stabilimento di Napoli dove rischiano il posto 350 persone

(LaPresse) Presidio dei lavoratori del gruppo Whirlpool davanti al ministero dello Sviluppo economico, a Roma. Operai di tutti gli stabilimenti in sciopero, protestano contro il mancato rispetto del piano industriale sottoscritto proprio al Mise da parte della multinazionale nel 2018 e contro la chiusura dello staboilimento di Napoli dove rischiano il posto 350 persone. “Sono cambiati i Governi ma nessuno è riuscito a risolvere la nostra situazione”, hanno detto gli operai dello stabilimento di Napoli che rischiano di perdere il posto di lavoro alla fine del blocco dei licenziamenti: “Noi lottiamo prima per il diritto al lavoro degli operai Whirlpool ma anche per dare un segnale a tutto il Paese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata