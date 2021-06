La denuncia su Twitter: "Esaurita acqua e cibo"

In difficoltà 90 migranti su un gommone alla deriva al largo della Libia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone. “Ci ha contattato un gruppo in pericolo su un gommone, col motore rotto. Le persone ci dicono di stare imbarcando acqua e di aver esaurito cibo e acqua. Serve soccorso immediato! Non ritardate i soccorsi”, si legge nel tweet.

🚩~90 vite a rischio nella zona SAR di #Malta!

Ci ha contattato un gruppo in pericolo su un gommone, col motore rotto. Le persone ci dicono di stare imbarcando acqua e di aver esaurito cibo e acqua. Serve soccorso immediato! Non ritardate i soccorsi! pic.twitter.com/oZTHcEHdYb — Alarm Phone (@alarm_phone) June 14, 2021

