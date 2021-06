I carabinieri con un'unità cinofila scandagliano i campi vicini all'azienda agricola dove la famiglia Abbas viveva

Reggio Emilia – Dopo le segnalazioni dell’elettromagnetometro di alcune anomalie e alterazioni del terreno, è stata estesa l’area di ricerca per ritrovare Saman Abbas, la ragazza di 18 anni di origini pakistane residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, di cui non si ha più notizia dalla fine di aprile. Attorno alla sua casa, nella zona più rurale del paese emiliano, i carabinieri, insieme all’unità cinofila arrivata da Bologna, da giorni scandagliano i campi vicini all’azienda agricola Le Valli, dove la famiglia Abbas viveva e dove il padre, Shabbar Abbas, lavorava. Per la sparizione della giovane, per cui la procura ipotizza l’omicidio, sono indagati i due genitori, uno zio e due cugini, uno dei quali, dopo essere stato fermato a Nimes, in Francia, ed estradato, è arrivato ieri sera in Italia ed è stato subito accompagnato nel carcere di Reggio Emilia, dove nelle prossime ore sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia. Secondo quanto confermato dalle fonti investigative, oggi sarebbero state controllate quelle porzioni di terreno in cui il macchinario aveva individuato delle difformità nella terra.

“Quando abbiamo appreso l’evoluzione di questa vicenda, la reazione è stata molto scioccante, perché immaginare i proprio familiari che uccidono una figlia è una situazione veramente drammatica. Tutta la comunità pakistana si sente impaurita dopo questo fatto di violenza”, – ha dichiarato a LaPresse Waseem Sarwar, 28enne pakistano, in Italia da 14 anni e residente a Campagnola, un comune non lontano da Novellara -. Nessuno di noi sapeva del suo problema in precedenza: il primo allarme ci era arrivato l’anno scorso, quando Saman si era rivolta alle forze dell’ordine per denunciare i genitori”. Che Saman non andasse più a scuola dopo la licenza media, presa qualche mese dopo il suo arrivo in Italia nel 2016, lo sapevano in tanti, compreso Sarwar, il quale spiega che la parte della comunità pakistana più interessata a questo caso sono i coetanei della giovane: “Si domandano come sia possibile che un padre o un familiare, che ti ha cresciuto possa fare una cosa del genere”. In base a quanto riportato dal 28enne, la 18enne era “una figlia che amava i suoi genitori e che parlava bene di suo padre”.

“Alla fiaccolata era nostro dovere partecipare come comunità pakistana e come suoi rappresentanti, perché, prima di tutto, c’è la condanna di questo tipo di atti di violenza – ha aggiunto Sarwar, ricordando che al sit-in erano presenti diverse e intere famiglie -. Era anche nostro dovere spiegare, in un certo senso: la gente, guardando noi, pensa che la realtà sia questa, ma non è così. La nostra realtà non corrisponde a quanto accaduto nel suo caso”. La 18enne, di cui non si hanno più tracce, si era scontrata con i familiari dopo aver rifiutato un matrimonio stabilito. Ma c’è una differenza, sottolinea Sarwar, tra matrimonio combinato e matrimonio forzato: “Il matrimonio combinato non è un matrimonio forzato, che è illegale in tutti i Paesi. Sono due cose diverse: non si può porre la propria decisione sui figli per obbligarli a sposare a qualcuno”.

