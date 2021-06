Anche la pm Laura Galli al sopralluogo nei campi vicina alla cascina da cui è scomparsa la 18enne

(LaPresse) Non si fermano le ricerche di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane di cui non si hanno più notizie dalla fine di aprile. Nell’area vicina all’azienda agricola Le Valli, questa mattina, sono arrivati 10 uomini del reggimento da Bologna e l’unità cinofila, oltre alla Pm Laura Galli. I carabinieri utilizzano anche strumentazioni tecniche che “ci stanno aiutando per cercare di rintracciarla e che rilevano delle anomalie e delle alterazioni del terreno”, ha detto il comandante provinciale dei carabinieri, Cristiano Desideri,

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata