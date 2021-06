Sono indagati per omicidio e occultamento di cadavere

Dopo la sparizione di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane residente a Novellara (Reggio Emilia), di cui non si hanno più notizie da giorni, continuano le ricerche degli indagati, che al momento sono cinque: i genitori, uno zio e due cugini, uno dei quali fermato in Francia, a Nimes, per cui è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuto responsabile di omicidio e occultamento di cadavere.

Spunta un secondo video della 18enne insieme agli indagati

È agli atti della procura un secondo video della 18enne, in cui si vedrebbe la giovane uscire di casa con alcuni indagati senza poi fare ritorno. Lo riporta il Resto del Carlino precisando che le immagini ritrarrebbero la giovane viva per l’ultima volta.

Continuano le ricerche della giovane

Nelle ultime ore sono proseguite le attività di ricerca della giovane e, in base a quanto riportato dai carabinieri, oggi le indagini si svolgeranno con la ricognizione delle serre e attraverso il carotaggio puntiforme di un’area, per agevolare il lavoro dei cani molecolari. La ragazza, a novembre 2020, dopo aver chiesto aiuto agli assistenti sociali, era stata allontanata dalla casa familiare dopo essersi opposta a un matrimonio combinato.

