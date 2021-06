"Perdiamo un amico, un socialista che per tanto tempo ha fatto con noi battaglie per tutelare i lavoratori", ha aggiunto il sindacalista

(LaPresse) “Oggi è una giornata triste per tutto il sindacalismo confederale. Perdiamo un amico, un socialista che per tanto tempo ha fatto con noi battaglie per tutelare i lavoratori. Oggi ci siamo fermati, pensiamo che il cordoglio oggi sia l’unico sentimento da esternare”. Il segretario della Uil, Bombardieri sulla morte dell’ex segretario Cgil, Guglielmo Epifani.

