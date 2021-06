Aveva 71 anni, colpito da embolia polmonare. Draghi: "Esempio di partecipazione democratica e di impegno sociale". Landini: "Il suo lavoro rimarrà da esempio, ha dato la vita al sindacato"

E’ morto Guglielmo Epifani, storico segretario della Cgil, fu anche segretario del Pd. Aveva 71 anni. Secondo quanto trapela, Epifani era stato colpito una settimana fa da un’embolia polmonare, dalla quale sembrava essere in ripresa. Ma il suo quadro clinico si è aggravato, fino a provocarne il decesso.

Una vita dedicata al sindacato e alla politica

Epifani, negli ultimi anni deputato di Leu, è stato segretario generale della Cgil dal 2002 al 2010. Ha trascorso larghissima parte della sua vita nel sindacato. Era stato eletto in Parlamento, alla Camera, nella 17esima legislatura con il Pd e riconfermato a marzo 2018, con il simbolo di Leu.

Mattarella: “Sempre attento agli interessi dei lavoratori”

“L’improvvisa scomparsa di Guglielmo Epifani mi addolora profondamente” ha scritto il capo dello Stato Sergio Mattarella. “Il suo impegno ha recato un contributo alla storia del movimento sindacale italiano e della Cgil in particolare, dove ha avuto modo di esprimere la propria visione riformista e le proprie qualità di dirigente impegnato, sempre attento agli interessi dei lavoratori. In Parlamento ha recato la sua grande esperienza e un bagaglio di cultura che mai indulgeva al settarismo. Esprimo i miei sentimenti di vicinanza e solidarietà alla famiglia e a quanti hanno condiviso con lui l’attività di questi decenni” ha concluso il presidente della Repubblica.

Landini: “Notizia molto grave, ha dato sua vita a sindacato”

La morte di Guglielmo Epifani “è una pessima notizia, per la Cgil è una perdita molto grave per il sindacato. Guglielmo ha dato la sua vita per la Cgil e il sindacato” ha detto il segretario generale Cgil Maurizio Landini, parlando con i cronisti al Nazareno dove era in corso un incontro con la delegazione Pd, interrotto dopo la notizia della scomparsa dell’ex sindacalista.

“E’ una giornata molto triste per il Sindacalismo confederale. Perdiamo un amico, una persona perbene, un Socialista. Un uomo da sempre impegnato sui temi del lavoro, dell’inclusione e dell’emancipazione e sul terreno dei diritti sociali e civili. Un compagno di tante battaglie anche in momenti difficili per il Paese” ha invece sottolineato il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri.

Cordoglio trasversale per Epifani, dal mondo del lavoro alla politica

“La vita di Guglielmo Epifani è stata un esempio di partecipazione democratica e impegno sociale, sempre al servizio dei lavoratori e dei più deboli. La sua gentilezza, integrità e passione civile resteranno a lungo nei ricordi di tutti. Alla moglie Maria Giuseppina vanno le più sentite condoglianze mie e del governo”. Così in una nota il presidente del Consiglio Mario Draghi.

“Siamo stati raggiunti da una notizia drammatica, la scomparsa di Guglielmo Epifani. È una giornata tristissima. È stato leader del sindacato e segretario del Pd. Abbiamo deciso di interrompere la riunione. Esprimiamo profondo cordoglio di tutto i democratici e alla famiglia“. Così il segretario del Pd Enrico Letta parlando con i cronisti al Nazareno dopo aver appreso la notizia della scomparsa.

“Quasi non riesco a crederci. Una vita di battaglie insieme in @cgilnazionale, poi anche segretario nazionale del mio partito, il @pdnetwork. Un grandissimo dolore. Un forte abbraccio alla moglie Giusi. Ciao Guglielmo. #Epifani“. Lo scrive in un tweet la senatrice del Pd Valeria Fedeli.

“Sconcerto e dolore per la morte improvvisa di Guglielmo Epifani, compagno di tante battaglie. Collega deputato, gentile, serio, equilibrato. Dirigente sindacale che ha speso la sua vita da una parte sola: dalla parte dei lavoratori. Ciao Guglielmo, resterai un esempio per tutti noi”, scrive in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

“Siamo sconvolti per la morte di Guglielmo Epifani e ci uniamo al dolore della famiglia e dei suoi cari. Tra noi c’era distanza politica, ma non umana e ci univa la comune dedizione alla politica come servizio e come strumento per la difesa della dignità delle persone e costruzione del bene comune. Oggi il Parlamento perde uno dei suoi uomini migliori“, dice il presidente di Noi con l’Italia e vicepresidente del gruppo Misto alla Camera Maurizio Lupi. “A nome mio e dei deputati di Fratelli d’Italia profondo cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Epifani, avversario stimato e preparato. Il garbo che lo caratterizzava in Aula, anche nei ragionamenti a noi politicamente più distanti, mancherà all’intera Assemblea. La nostra vicinanza ai suoi cari e le nostre sentite condoglianze ai parlamentari di Leu. Oggi la politica perde uno dei suoi protagonisti più preziosi”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.



“Ho appena appreso, con profonda commozione, la notizia della scomparsa di Epifani. Non siamo sempre stati dalla stessa parte ma lo ammiravo per la determinazione con cui ha difeso per tutta la vita i diritti dei lavoratori. Un pensiero e un abbraccio a chi gli voleva bene”, ha scritto su Twitter il deputato M5S e presidente della commissione Politiche Ue della Camera, Sergio Battelli.

