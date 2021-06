Manifestazione davanti alla Prefettura dopo il suicidio di un migrante

(LaPresse) Presidio davanti alla prefettura di Torino per chiedere giustizia per Moussa Balde, il 23enne originario della Guinea che si è tolto la vita nel Cpr di Torino pochi giorni fa. La manifestazione, promossa-da Asgi, Legal Team Italia, Giuristi Democratici, l’Osservatorio Carcere Piemonte Valle d’Aosta dell’Unione camere penali, Associazione Antigone, Adif, Api onlus e diverse sigle che rappresentano “il mondo del diritto” che “ha deciso di dire basta a questi lager”, come spiegato dagli organizzatori. Molti avvocati sono arrivati in piazza Castello indossando la toga.

