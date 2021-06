Foto Instagram

L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 25 giugno

Sono arrivate le richieste di rinvio a giudizio da parte della procura di Tempio Pausania nei confronti di Ciro Grillo e dei tre amici indagati per presunta violenza sessuale nei confronti di una ragazza 19enne italo-norvegese. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 25 giugno. L’indagine riguarda i fatti avvenuti nell’estate 2019 in Costa Smeralda nella villa di Porto Cervo di Grillo. Per tre dei quattro indagati l’accusa è di violenza sessuale di gruppo mentre uno di loro è imputato singolarmente per violenza sessua

