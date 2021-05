Ad agire un gruppo di giovani

Una coppia gay sarebbe stata aggredita ieri sera in via dell’Università a Palermo, nel centro storico. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un giovane colpito con calci e pugni da un gruppo, gli agenti stanno verificando la dinamica degli eventi. Il giovane è stato portato al pronto soccorso.

“Dell’aggressione di Palermo non mi colpisce soltanto la ferocia; e non mi ferisce soltanto l’umiliazione e il grande dolore di chi l’ha subita. Quello che mi sconvolge profondamente è la giovanissima età degli aggressori – commenta la senatrice del Pd Monica Cirinnà- . Vorrei se ne rendessero conto tutti coloro che, per motivi di convenienza politica, strumentalizzano il ddl Zan, attaccando in particolare la sua seconda parte. Quella parte che vuole intervenire sull’educazione e sulla formazione, per promuovere una cultura del rispetto”.

