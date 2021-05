La Polizia: "Le indagini proseguono"

In relazione al ferimento dei tre giovanissimi avvenuto nella serata di ieri in via Partenope, a Napoli, la polizia di Stato ha eseguito il fermo di un minorenne. Le indagini proseguono con il coordinamento della Procura dei minorenni, in attesa della convalida. Lo fa sapere la questura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata