Nei primi giorni di giugno verrà riesumato il cadavere di Tiziana Cantone, la 31enne di Mugnano che il 13 settembre 2016 si sarebbe suicidata dopo la diffusione in rete di alcuni file privati. Lo ha disposto il pm Giovanni Corona, della procura della Repubblica di Napoli Nord, che aveva lo scorso 26 gennaio aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti, a seguito della denuncia depositata dai legali della madre di Tiziana Cantone, Maria Teresa Giglio, difesa dall’avvocato Salvatore Pettirossi. Oltre alla denuncia, lo studio legale ha fornito al sostituto procuratore Corona, diversi elementi nuovi, dallo studio dei tabulati telefonici, in particolare da quelli che riguardano il traffico (vocale e internet) sviluppato da Tiziana Cantone il 13 settembre 2016, data del decesso di Tiziana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata