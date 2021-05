Così l'ex magistrato a Napoli con Alessandro Sallusti per la presentazione del libro 'Il sistema'

(LaPresse) “Intanto il futuro è il ricorso alle Sezioni Riunite per tornare a fare il magistrato”. Così Luca Palamara, oggi a Napoli al teatro Sannazaro, con Alessandro Sallusti per la presentazione del libro ‘Il sistema’, rispondendo ad una domanda su un suo possibile coinvolgimento in politica in un prossimo futuro. “Escludo la politica nel mio futuro? Non si esclude mai niente, ma il ricorso è per tornare a fare il magistrato”.

