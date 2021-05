Così Olimpia Bossi parlando delle manomissioni sull'impianto che potrebbero aver determinato la tragedia

(LaPresse) Nell’impianto della funivia del Mottarone c’erano state alcune anomalie che sono state “aggirate” disattivando il freno di emergenza della cabina. Lo ha spiegato nella notte la procuratrice Olimpia Bossi, uscendo dalla caserma dei carabinieri di Stresa dopo i fermi. Bossi ha parlato di interventi sull’impianto che “per ragioni che poi certamente andranno approfondite non erano stati risolutivi. Si è quindi così pensato di aggirare, eludere o comunque rimediare, sia pure magari, mi auguro, in vista di un intervento più radicale, e in questo modo che si è poi rivelato…” fatale. Secondo la procuratrice l’intervento che avrebbe provocato la tragedia “persisteva da più giorni”.

