L'associazione anti-mafia contro i clan nel quartiere delle faide

(LaPresse) – “Disarmiamo Ponticelli” è il flash mob organizzato dai giovani di Libera a Napoli, nel quartiere martoriato dagli scontri tra clan rivali. Un volantino con l’invito a scendere in strada per dire No alla Camorra è stato distribuito nei rioni di via Esopo dove pochi giorni fa un enorme ordigno esplosivo è stato lanciato da un cavalcavia incendiando diverse auto e gettando i residenti nel terrore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata