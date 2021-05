La truffa scoperta dai finanzieri di Milano ai danni di Aria e Aler

(LaPresse) Un imprenditore di Varese è finito in manette con l’accusa di aver truffato due società, Aria Spa e Aler Milano, a cui non ha mai consegnato migliaia di mascherine, pagate migliaia di euro, approfittando dello stato emergenziale causato dal Covid 19. L’uomo, ora ai domiciliari, deve rispondere, con altri soggetti indagati a piede libero, dei reati di truffa aggravata in danno di ente pubblico, frode in pubbliche forniture ed autoriciclaggio. Sequestrati beni per 460mila euro.

